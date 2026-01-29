Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Palermo, Inzaghi: "Il nostro campionato è iniziato a Chiavari. Mercato? Non ne parlo"

© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:22Serie B
Il nostro campionato è iniziato nove giornate fa perché a Chiavari sono cambiate tante cose. La squadra ha fatto 19 punti in questo periodo ed è una media da promozione, stiamo crescendo e a Modena abbiamo fatto una gara da grande squadra. Contro il Bari vogliamo vincere”. Il tecnico del Palermo Pippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida di campionato: “Se manteniamo questa media possiamo dare fastidio a tutte le altre anche se Frosinone e Venezia hanno questa media. Dobbiamo migliorare in alcune cose, ma penso che la strada intrapresa sia quella giusta e i ragazzi si allenano fortissimo, mi auguro che si tolgano le soddisfazioni che meritano. - prosegue l’allenatore come riporta Stadionews.it - Per vincere le partite dobbiamo essere lucidi e cinici, possiamo crescere e migliorare ancora, ma non dobbiamo farci del male da soli. Non basta avere questa società o questi tifosi per vincere la Serie B, bisogna costruire l’anima della squadra”.

Spazio poi alla situazione della squadra: “Siamo quelli di Modena, Magnani sta bene anche se ha avuto questo problema, ma da due-tre giorni si allena forte. Non possiamo rischiarlo a Bari, ma è guarito e la situazione è in miglioramento. Da lunedì si allenerà con la squadra e fra un paio di settimane al massimo potrà giocare. - prosegue ancora Inzaghi – Sono molto contento di chi ho sulla trequarti, Le Douaron ha fatto il suo, Vasic sta facendo bene e Gyasi è appena rientrato dopo tanti mesi. Sono molto contento di loro tre e sono sicuro che ci daranno sempre di più”.

Inzaghi poi ha dribblato le domande sul mercato: “Non ci penso e non ne parlo, sono concentrato sul Bari, ma siamo una squadra forte e siamo pronti a fare qualcosa di importante. La società poi non si farà trovare impreparata”.

