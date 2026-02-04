Ufficiale L'Al Hilal mette a tacere le voci: vince Inzaghi, Ruben Neves rinnova fino al 2029

L’Al Hilal spegne definitivamente le voci di mercato e blindа uno dei suoi uomini chiave. Il club saudita ha infatti ufficializzato il rinnovo di contratto di Ruben Neves, mettendo fine alle speculazioni sul futuro del centrocampista portoghese e ribadendo la volontà della dirigenza di puntare con decisione sui pilastri della squadra.

Attraverso un comunicato diffuso sul proprio account ufficiale sulla piattaforma X, la società ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con Neves per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Un rinnovo strategico, considerando che l’attuale intesa sarebbe scaduta al termine della stagione in corso e che il giocatore era finito nel mirino di diversi club.

Arrivato all’Al Hilal nell’estate del 2023 dal Wolverhampton, Ruben Neves aveva firmato inizialmente un contratto triennale. Fin dal suo approdo in Arabia Saudita, il centrocampista ha però dimostrato di essere molto più di un semplice acquisto di prestigio: prestazioni di alto livello, leadership e qualità tecniche lo hanno reso rapidamente un punto di riferimento imprescindibile nel cuore del gioco. Alla base della decisione di accelerare sul rinnovo c’è anche la forte spinta dell’allenatore Simone Inzaghi. Il tecnico italiano, alla guida dell’Al Hilal, ha indicato Neves come elemento fondamentale del progetto tecnico, sottolineandone l’influenza in campo, l’intelligenza tattica e l’esperienza internazionale.