Simone Inzaghi alla fine ha il suo fuoriclasse. Benzema è la sua nuova bocca da fuoco

Il colpo più mediatico dell'ultimo giorno di mercato fuori dai confini è quello di Karim Benzema, che resta in Arabia Saudita. Saluta con cinque mesi d'anticipo l'Al Ittihad e va da Simone Inzaghi all'Al Hilal. Accordo di un anno e mezzo. E così il tecnico italiano ha la sua punta.

Attraverso i propri canali social, Karim Benzema si è congedato dai tifosi dell'Al Ittihad. Ecco le sue parole:

"Al Ittihad,

Questo capitolo giunge al termine, ma il rispetto e la gratitudine rimarranno sempre. Grazie al club, allo staff, ai miei compagni di squadra e soprattutto ai tifosi per l'accoglienza, l'amore e l'energia che mi avete trasmesso ogni giorno. Questo viaggio mi ha dato molto, sia a livello personale che professionale. Me ne vado a testa alta, orgoglioso di aver indossato questi colori e di tutto ciò che abbiamo condiviso. Vi auguro tutto il meglio per il futuro".