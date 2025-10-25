Palermo, Inzaghi: “Primo tempo interpretato male. Serve rimboccarci le maniche“

Prima sconfitta stagionale per gli uomini di Filippo Inzaghi. Al Nicola Ceravolo ad avere la meglio sono stati gli uomini di Aquilani, che hanno invece raccolto il primo successo da inizio campionato. Per commentare la sfida è intervenuto il tecnico dei siciliani. Di seguito le sue parole:

“Abbiamo avuto le nostre occasioni. Il primo tempo è stato interpretato nel modo sbagliato, ma nella ripresa abbiamo creato due o tre opportunità nitide. Se avessimo giocato così fin dall’inizio, probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche, perché tra poche ore si torna in campo. Sono molto deluso da questo approccio iniziale. Non bisogna dare troppo peso alle chiacchiere di chi, ogni anno, dipinge il Palermo come una corazzata. Alla vigilia ero stato chiaro, ma mi dispiace per l’atteggiamento che ho visto in campo”.