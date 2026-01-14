Palermo, la priorità è l'attacco. Tutti i nomi nel mirino del club rosanero

Il Palermo si muove sul mercato con un obiettivo chiaro: rafforzare il reparto offensivo senza stravolgere l’equilibrio costruito fin qui.

La priorità individuata, scrive il Corriere dello Sport, dall’area tecnica è l’inserimento di almeno un attaccante che possa ampliare le soluzioni a disposizione di Filippo Inzaghi. Non un titolare designato, ma un profilo in grado di alternarsi con Jeremy Le Douaron e offrire caratteristiche diverse, soprattutto in termini di qualità e gestione del pallone negli ultimi metri.

I nomi sul taccuino sono diversi. Resta viva la pista che porta a Dennis Johnsen, reduce dalla promozione con la Cremonese ma attualmente ai margini nelle rotazioni. Attenzione anche a Nicholas Pierini del Sassuolo, altro profilo con esperienza recente di vittoria del campionato. Più complessa, ma non del tutto tramontata, l’ipotesi Mattia Tramoni: le prestazioni con il Pisa ne hanno fatto lievitare il valore e ridotto i margini di manovra. Non va escluso nemmeno un ritorno di fiamma per Stefano Moreo, soluzione gradita all’allenatore e già conosciuta dall’ambiente rosanero.

Le operazioni restano però condizionate dai paletti della lista Over: al momento c’è un solo slot disponibile e ogni entrata dovrà essere accompagnata da valutazioni attente sulle uscite.