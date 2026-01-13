Palermo, Magnani rientrerà dal prestito alla Reggiana: si lavora sui dettagli
TUTTO mercato WEB
Nonostante l'infortunio rimediato nel corso del match contro la Sampdoria (20 giorni di stop), Giangiacomo Magnani è pronto a cambiare maglia.
Il difensore classe 1995, stando a quanto riportato da SkySport, nelle prossime ore saluterà la Reggiana per far ritorno al Palermo, club proprietario del suo cartellino.
L’operazione si farà: si lavora ai dettagli per definire il ritorno del giocatore che la scorsa estate salutò il ' Barbera' a causa di alcuni problemi familiari.
Magnani (30) nella sua breve esperienza in terra emiliana ha messo a referto 11 presenze, 8 delle quali dal primo minuto.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
2 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juventus, Spalletti parla del mercato: "In alcuni ruoli ci manca il sostituto, i direttori lo sanno"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile