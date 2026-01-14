TMW La Reggiana verso la scelta definitiva. Vicari del Bari in pole per rimpiazzare Magnani

Già questa mattina, avevamo parlato della necessità della Reggiana di trovare un sostituto di Giangiacomo Magnani, tornato quest'oggi al Palermo dopo aver trascorso la prima parte di stagione in Emilia, e i profili emersi erano due, Francesco Vicari del Bari e Alessandro Pio Riccio della Sampdoria. Adesso, però, sempre come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sembra essere in pole il giocatore della compagine pugliese, che sarebbe divenuto il principale obiettivo della formazione emiliana.

Trattativa che per altro non sembra essere complessa, se si ricordano le parole del tecnico del Bari Vincenzo Vivarini prima della partita contro la Carrarese: "Vicari? È stato capitano di questa squadra e ha dato tanto, è un giocatore che ho sempre cercato perché ha le qualità che soddisfano quello che voglio. Ha però chiuso un ciclo importante qui a Bari e deve cambiare squadra".

Non resta quindi che attendere gli sviluppi della situazione, che comunque non dovrebbero tardare ad arrivare.