Magnani torna al Palermo: “Sono stati mesi difficili. La vita va vissuta e affrontata”

Giangiacomo Magnani si è presentato in conferenza stampa al suo ritorno a Palermo dopo sei mesi in prestito alla Reggiana, raccontando una vicenda personale intensa che ha segnato profondamente il suo percorso recente. “Vorrei riavvolgere il nastro, ripartendo da dove ci siamo lasciati con poche parole”, ha esordito il difensore, prima di ripercorrere i mesi più complessi della sua vita.

“Sono stati mesi difficili – spiega Magnani – Durante il ritiro estivo mia moglie Eleonora si è sottoposta ad un esame diagnostico che ha rivelato un dubbio, poi purtroppo confermato. Agosto è stato il mese più difficile della mia vita”. Una situazione che lo aveva portato anche a pensare di smettere: “Avevo deciso di smettere per esserci, in silenzio, per un abbraccio o un pianto. Non avevo intenzione di continuare e ho comunicato la decisione al Palermo”.

Il campo è passato in secondo piano rispetto alla vita: “La vita spesso ci coglie impreparati, ma va sempre vissuta e affrontata. Sono stati mesi difficilissimi, di cure. Fortunatamente le cure sono andate bene”. Un’esperienza che gli ha lasciato un insegnamento profondo: “Ho capito che c’è una classifica delle cose più importanti nella vita. Serve dare peso alle cose realmente importanti nella vita”.

Il ritorno in rosanero è stato naturale: “Il rientro a Palermo è un atto dovuto. Nel momento in cui è mancato il motivo principale per cui stavo a Reggio Emilia, non ho pensato altro che rientrare qui”. Magnani ha ringraziato Reggiana e Palermo per la vicinanza dimostrata e ora guarda al presente: “Sto bene, questa settimana dovrei allenarmi regolarmente con la squadra. Il mio obiettivo è essere a disposizione contro l’Empoli”.

Infine, il senso profondo del suo rientro: “Sono qui per una forte riconoscenza nei confronti della città, della gente e della società. Sarei tornato comunque, anche se mi avessero detto ‘non giocherai una partita’”. Un ritorno che va oltre il calcio e che sa di vera lezione di vita.