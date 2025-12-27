Palermo, Inzaghi: "Grande vittoria. Brunori? Ha chiesto lui di andare via"

Nel post partita di Palermo-Padova mister Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'importante vittoria dei suoi ragazzi. Le parole del tecnico rosanero sono state riprese dai colleghi di pianetaserieb.it.

Sulla vittoria

"Una grande vittoria, di spirito. Abbiamo sofferto e nel secondo tempo dovevamo essere più cattivi. La squadra ha mostrato ancora una volta carattere. Nell’era City, è il miglior girone d’andata. Penso che nel ritorno potremo divertirci, possiamo solo crescere”.

Sulle condizioni di Ceccaroni

“Aveva i crampi, abbiamo avuto una settimana in cui ci siamo allenati in 16. Siamo riusciti a recuperare solo Pierozzi per la parte finale”.

Anno zero

“Non posso avere rimpianti, questo è l’anno zero. Vincere a Mantova e chiudere a 36 punti sarebbe un grande risultato. La squadra ha sempre dato tutto. Lo stadio esaurito dimostra che la squadra sta conquistando i tifosi. In casa non prendiamo gol da tanto. Penso che oggi sia la partita più importante della stagione: non avevamo difensori, Veroli ha giocato fuori ruolo. Pierozzi non era da mettere e mi sono preso un grande rischio”.

Sul Padova

“Aveva vinto a Monza e Catanzaro. Una squadra insidiosa, potevamo pagare qualcosa a causa delle assenze. Dovevamo avere più cattiveria nell’ultimo passaggio. Se non le chiudi, poi soffri fino alla fine”.

Su Brunori

“Posso solo ripetere ciò che ha detto il ds Osti. Ha chiesto di avere più spazio: è stato vitale per Palermo e un capitano esemplare. Se ha deciso così, cercheremo di accontentarlo”.