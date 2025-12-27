Live TMW Udinese, Padelli: "Abbiamo un gruppo forte, tra noi portieri ci abbracciamo sempre"

20.40 - Atteso tra pochi minuti in conferenza Daniele Padelli, giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro la Lazio nel diciassettesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

20:42 - Inizia la conferenza stampa.



Una settimana difficile per i portieri:

"Il nostro è un gruppo forte, quando ognuno di noi fa una grande partita viene abbracciato dai compagni di reparto e dai portieri, cosa che faccio anche io quando gli altri fanno buone cose. In Italia è sempre facile dare addosso, poi conoscendo il ruolo e qualche competenza tecnica in più si potrebbe andare a evitare di dire cose che non rappresentano tutta la realtà. Lavoriamo bene in settimana e sono convinto che il lavoro alla fine paga".



Cosa pensate dell'episodio finale?

"Ero lontano purtroppo (ride ndr). Non posso essere preciso nelle dichiarazioni, lo dico sinceramente, mi sono goduto il momento e non l'ho rivisto, non ne ho idea, quando lo rivedrò potrò dirti. Mi verrebbe da dire che sicuramente non era mano (ride ndr)".

20:50 - Finisce la conferenza.