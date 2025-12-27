Como, Paz sugli applausi del Via del Mare: "Un onore, ringrazio Lecce"
Nico Paz, fantasista del Como e protagonista nel successo di Lecce, ha parlato così a Dazn dell'applauso riservato a lui dal Via del Mare al momento della sostituzione: "È stato un piacere sentire l'applauso di tutto lo stadio, è un onore. Ringrazio tutti i tifosi. Il gol non è stato bellissimo, ma siamo contenti per la vittoria perché è stata una buona prestazione. Io trascinatore? No, mi sento semplicemente un calciatore in più del Como, che punta a crescere e migliorare tutti i giorni. Voglio dare tutto per questo club e vincere il maggior numero di partite possibili".
