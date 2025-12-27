Sampdoria, Barak: "Il gol una bellissima gioia. Posso crescere e dare di più alla squadra"

Il suo gol è valso il terzo successo consecutivo a 'Marassi' della Sampdoria. Una rete, quella di oggi contro la Reggiana che ha ancora più valore perché è stato il primo che Antonin Barak ha messo a segno la maglia blucerchiata.

"È una bellissima gioia per tutti quelli che sono venuti allo stadio e per tutta la squadra - riporta SampdoriaNews -. Sono un giocatore che, con la mia fisicità, fa ogni tanto fatica quando entra a partita in corso, ma sono contento di aver potuto aiutare la squadra con il gol. È molto importante, perché chiudere l’anno con tre punti e dare continuità ai risultati positivi in casa è per noi fondamentale. Questo pubblico ci può dare veramente una mano. Poi cominciare a fare più punti in trasferta e salire in classifica. La vittoria l’abbiamo cercata, anche se facciamo ogni tanto fatica nel nostro gioco, e a volte è sembrato che non avessimo la partita sotto controllo. Ma alla fine contano i punti, ed è fondamentale che siamo riusciti a vincere oggi.

Non voglio cercare alibi, non voglio dire che quando sono arrivato non ero in forma, perché queste sono scuse. In tutte le stagioni che ho giocato mi è servito un po’ di tempo per entrare in forma e nella condizione giusta. Io mi alleno bene, ma in partita è tutto diverso, mi serve un po’ di tempo. Prima della sosta a novembre ho cominciato a sentire di stare bene e che le cose stavano andando meglio. Sono stato un po’ penalizzato da un problema fisico che mi ha impedito di entrare rapidamente in forma, ma nelle ultime tre settimane mi sento molto bene, l’unica cosa che mi mancava dall’inizio era la continuità. Penso che con la continuità posso crescere e posso dare ancora di più alla squadra. Sono contento, l’importante è che si sia vinto oggi, tutto il resto sono chiacchiere".