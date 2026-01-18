Palermo-Spezia, i convocati di Inzaghi: out Magnani e Diakite. C'è Ceccaroni
Sono 21 i convocati di mister Pippo Inzaghi per la sfida fra il suo Palermo e lo Spezia in programma oggi pomeriggio. Assente l’infortunato Giangiacomo Magnani, appena rientrato dalla Reggiana, che ne avrà per circa due settimane e l’esterno Salim Diakité, altro segno del possibile addio del laterale in questo mercato.
Questa la lista completa:
Portieri: Gomis, Joronen, Di Bartolo
Difensori: Augello, Bani, Bereszynsky, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Veroli
Centrocampisti: Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin
Attaccanti: Pohjanpalo, Le Douaron, Corona
