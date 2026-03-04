Lionel Messi il giocatore più decisivo del 2025. In Italia il primo della lista è... Pohjanpalo

L’Osservatorio calcistico del CIES, nel Report settimanale n°536, ha pubblicato la classifica dei giocatori più decisivi dell’ultimo anno solare sulla base di parametri statistici avanzati: creazione di occasioni, impatto offensivo e capacità di finalizzazione. L’analisi prende in considerazione ben 67 campionati nel mondo, senza ponderare il livello delle competizioni.

In vetta alla graduatoria c’è Lionel Messi, oggi all’Inter Miami, con 59 partecipazioni a gol (37 reti e 22 assist) e un punteggio complessivo di 66,3. Alle sue spalle Kylian Mbappé del Real Madrid, che totalizza 41 tra gol e assist per un indice di 65,4 punti. Il Bayern Monaco piazza l’inglese Harry Kane (64,5 punti) e il francese Michael Olise (54,9) al terzo e quarto posto.

Tra i più giovani spicca Lamine Yamal del Barcellona, il più precoce nella top 100, con 18 gol e 11 assist per un totale di 46 punti. L’unico altro under 23 presente è Franculino Djú del Midtjylland (27,1). Per quanto riguarda il calcio italiano, il primo e unico rappresentante è Joel Pohjanpalo del Palermo, autore di 31 gol+assist, per un totale di 26,6 punti.