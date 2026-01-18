Palermo-Spezia, le formazioni ufficiali: l'ex Gyasi dall'inizio. Valoti subito titolare

Nel Palermo, per la sfida che chiude la domenica di Serie B, ci sarà l'ex di turno Gyasi al fianco di Palumbo alle spalle del solito Pohjanpalo. In mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia in mezzo al campo con Augello e Pierozzi esterni. In difesa Veroli e Bereszynski affiancano Bani nel terzetto davanti a Joronen. Diversi volti nuovi invece nello Spezia con Donadoni che schiera subito titolare il neo arrivato Valoti affiancato da Cassata e Comotto. Sulle corsie esterne altri due neo acquisti come Sernicola e Adamo, mentre davanti a Radunovic ci sarà Mateju titolare al fianco di Wisniewski e Beruatto. In avanti spazio alla coppia Soleri-Di Serio.

Queste le formazioni ufficiali:

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Veroli; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Gyasi; Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Vasic, Giovane, Le Douaron, Blin, Peda, Corona, Ceccaroni. Allenatore Inzaghi

Spezia (3-5-2): Radunovic; Mateju, Wisniewski, Beruatto; Sernicola, Comotto, Valoti, Cassata, Adamo; Soleri, Di Serio. A disposizione: Mascardi, Loria, Fellipe Jack, Verde, Nagy, Artistico, Candela, Aurelio, Vignali, Romano, Kouda, Vlahovic. Allenatore Donadoni