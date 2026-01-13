TMW
Palermo, passi avanti per Johnsen: Cremonese al lavoro per il sostituto
TUTTO mercato WEB
Il Palermo si avvicina ad un vecchio obiettivo di mercato, anticipato da TuttoMercatoWeb.com nelle scorse settimane. Avanti tutta per Dennis Johnsen della Cremonese. Parti in contatto e buone possibilità di arrivare alla fumata bianca. Sono ore calde e si attende che la Cremonese possa trovare il sostituto prima di cedere il calciatore, che è anche un obiettivo di mercato del Venezia dove Giovanni Stroppa lo avrebbe riabbracciato volentieri. Il Palermo però prova a mettere la freccia. Johnsen è più vicino. Aspettando che la Cremonese ingaggi il sostituto...
Altre notizie Serie B
Editoriale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
2 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Raspadori torna in Italia: battute Roma e Napoli, operazione chiusa con l'Atalanta. Tutti i dettagli
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile