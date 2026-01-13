TMW Palermo, passi avanti per Johnsen: Cremonese al lavoro per il sostituto

Il Palermo si avvicina ad un vecchio obiettivo di mercato, anticipato da TuttoMercatoWeb.com nelle scorse settimane. Avanti tutta per Dennis Johnsen della Cremonese. Parti in contatto e buone possibilità di arrivare alla fumata bianca. Sono ore calde e si attende che la Cremonese possa trovare il sostituto prima di cedere il calciatore, che è anche un obiettivo di mercato del Venezia dove Giovanni Stroppa lo avrebbe riabbracciato volentieri. Il Palermo però prova a mettere la freccia. Johnsen è più vicino. Aspettando che la Cremonese ingaggi il sostituto...