TMW Como, una vittoria per sperare ancora: il Napoli al "Sinigaglia" è un banco di prova europeo

Non è finita fino a che non è finita. Certo il punto raccolto nelle tre partite contro Udinese, Inter e Sassuolo ha rallentato la corsa del Como verso il sogno della Champions League. La vittoria in casa del Genoa nell'ultima gara di campionato, arrivata dopo aver saputo contenere non senza fatica la reazione degli uomini di De Rossi, ha comunque riacceso le speranze di poter tenere testa alla Juventus e alla Roma nella corsa ad un posto nella prossima competizione regina per club e livello europeo.

Tre punti dalla Juventus

Il cammino resta comunque difficile, i punti di distacco dalla squadra di Luciano Spalletti (impegnati domani contro il Verona all'Allianz Stadium) sono comunque tre ma questo finale di stagione può comunque accendersi e rimanere avvincente. L'impegno sulla carta non sorride ai lariani, oltre all'avversario dei bianconeri: al "Sinigaglia" alle 18 arriva il Napoli di Antonio Conte che vuole blindare il secondo posto ed impedire all'Inter di festeggiare già questa sera lo scudetto.

L'anno scorso vittoria lariana al "Sinigaglia"

E proprio il campo di casa può diventare infatti un'arma importante. Lo si vede da come spinge la Curva Como nelle partite casalinghe degli uomini di Fabregas. E proprio il Napoli campione d'Italia l'anno scorso cadde 2-1 in terra lombarda.