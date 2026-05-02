Supercoppa Serie C, si parte! Oggi Arezzo-Vicenza alle 17:30. Il programma

Si apre oggi fra Vicenza, Arezzo e Benevento la sfida per la Supercoppa di Serie C. A dare il via alla contesa saranno i toscani di Cristian Bucchi contro il LaneRossi di Fabio Gallo alle ore 17:30. Di seguito, il resoconto:

GARE DI SUPERCOPPA SERIE C REGIONALE TRENITALIA

La Supercoppa è organizzata direttamente dalla Lega Pro, con la collaborazione delle tre Società, secondo le norme previste dal Regolamento della Supercoppa di cui al Com. Uff. n. 224/L del 16.04.2026 di Lega Pro.

Si riporta di seguito la gara della 1ª Giornata della Supercoppa Serie C Regionale Trenitalia, in programma nella data e con il relativo orario d’inizio:

SABATO 2 MAGGIO 2026

1ª GIORNATA

AREZZO - L.R. VICENZA Ore 17.30

Riposa: BENEVENTO

Modalità di svolgimento

Le tre squadre come sopra individuate, sono state raggruppate in un “Girone a 3” all’interno del quale si affronteranno in gare di sola andata.

Ogni squadra disputerà una gara interna e una gara in trasferta nelle date e secondo le modalità di seguito riportate:

1ª giornata – SABATO 2 MAGGIO 2026

- sono state individuate le due squadre che disputeranno la prima gara e quale delle due ospiterà l’evento;

2ª giornata – SABATO 9 MAGGIO 2026

- si affronteranno la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata e la perdente di quest’ultima gara o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante;

3ª giornata – SABATO 16 MAGGIO 2026

- la gara sarà disputata tra le due squadre che non si siano affrontate nella prima e nella seconda giornata.

Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta.

Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della Competizione, si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”.

Qualora, all’esito dell’applicazione dei criteri di cui sopra permanga una situazione di parità, la rispettiva posizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio.

La squadra classificata al primo posto del “Girone a 3” sarà proclamata vincitrice della Supercoppa Serie C Regionale Trenitalia 2025-2026 e Le sarà assegnato il relativo Trofeo.