La Juventus deve far quadrare i conti. Per cui la Champions è fondamentale

Senza quarto posto ci sarà una Juventus, con la Champions decisamente un'altra. Perché se è vero che Luciano Spalletti vuole fare le cose in grande, dall'altra parte c'è il bisogno di far quadrare i conti. La presenza (o meno) nella prossima edizione della coppa europea cambia 60 milioni di euro, mentre i vari riscatti di quest'estate sono in bilico. Da Douglas Luiz a Nico Gonzalez, mentre Cambiaso e Gatti sono sul mercato e i bianconeri sperano di arrivare almeno ad altri 55-60 milioni.

In caso toccherà scegliere. Andando con ordine: in porta Alisson è un obiettivo, ma il Liverpool non lo vuole lasciare andare via gratis, bensì per una cifra fra 10 e 15 milioni. Spalletti vorrebbe un difensore di alto livello, ma Senesi è l'obiettivo forse più facile da raggiungere - nonostante il Tottenham abbia fatto un'offerta più alta - mentre a sinistra verrà acquistato una pedina, a destra fra McKennie e Kalulu potrebbe essere riconfermato Holm, ma a patto che non debba essere riscattato per quindici milioni.

Gli obiettivi principali sono sostanzialmente due. Il primo è Bernardo Silva, che piace e molto - ma ha una priorità per il Barcellona - e poi c'è una punta. Kolo Muani è sempre un obiettivo, mentre per Lewandowski ci sono stati dei contatti ma è un profilo che non scalda. Poi, appunto, le cessioni, fra Cabal e forse Di Gregorio.