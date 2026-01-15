Pescara, arriva in prova l'attaccante Augustin. Ha giocato nel PSG con Verratti
Un ex compagno di squadra di Marco Verratti al Paris Saint-Germain si è aggregato per un periodo di prova in quel Pescara dove l’ex regista azzurro figura fra i soci. Il nome, come rivela Rete 8 è quello di Jean-Kevin Augustin, classe ‘97 attualmente svincolato dopo l’esperienza al Motor Lublin in Polonia dove mise a segno una rete in quattro presenze lo scorso anno.
Un elemento di grande esperienza che oltre a vestire la maglia dei parigini (due reti in 31 presenze) ha anche vestito quella del Nantes (11 presenze) e del Monaco (13 presenze e un gol) in Francia, oltre a quelle di RB Lipsia in Germania (20 gol in 67 gare), Basilea in Svizzera (otto reti in 51 presenze) e Leeds in Inghilterra (appena tre gare).
Il francese si allenerà con la formazione di mister Giorgio Gorgone, con cui ha giocato un tempo dell’amichevole contro il Pineto finita 4-1 per i biancazzurri, per essere valutato ed eventualmente tesserato in vista della seconda parte della stagione.