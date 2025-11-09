Pescara, Sebastiani: "Ci sta perdere, ma i modi non vanno bene. Non stiamo facendo riflessioni solo su Vivarini"

Nel post partita di Pescara-Monza, sfida che ha visto i Delfini uscire sconfitti per 2 a 0, il presidente degli abruzzesi Daniele Sebastiani è intervenuto ai microfoni di Rete8 per commentare la prestazione della sua squadra: "Con questo Monza la sconfitta ci può stare tranquillamente, sono i modi con qui arriva a non andare bene. Non si può pensare di non poter perdere con una squadra di ottimo livello, che può militare tranquillamente in Serie A. Abbiamo un obiettivo: mantenere la categoria, ma servirà il massimo impegno di tutti, giocatori in primis, forma fisica buona. Possiamo prendere tre gol e correre di più, questo ancora non lo vedo. Oggi il migliore in campo è stato il pubblico, sa quanto è importante per noi la Serie B. Noi faremo la nostra parte, ma così non va, non c’è una reazione. Nel secondo gol io avrei dato un calcio a Colpani e l’avrei spedito nella porta avversaria, con tutto il rispetto per Colpani.“

Sul futuro di Vivarini: “Vivarini? Non stiamo facendo riflessioni solo sul mister. Se qualcosa non sbaglia non è solo colpa sua. È giusto che ognuno si prendi le proprie responsabilità“.