Sebastiani conferma Vivarini. Ma la panchina del Pescara sembra comunque a rischio

"Ultimatum con il Monza? No, sappiamo che sono gare proibitive. Ma non voglio vedere che camminiamo in campo come nel secondo tempo": così, nei giorni scorsi, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, in riferimento alla panchina di mister Vincenzo Vivarini. Che dopo la sfida dello scorso weekend contro il Palermo, malamente persa per 5-0, sembrava essere a rischio esonero.

Dalle parole del numero uno del club, però, sembra non ci sia questa possibilità, ma dalla città abruzzese, invece, i rumors di una gara che sarà di ultima chances continuano a farsi forti, come riporta il sito ilpescara.it: domani il Delfino sarà in campo alle ore 17:15, l'avversario di turno sarà il prima citato Monza, e i motivi di interesse del confronto sono appunto tanti, tra questi proprio il futuro del trainer biancazzurro, che ha finora collezionato una vittoria, cinque pareggi e altrettante sconfitte. Bottino esiguo, che allo stato attuale vale anche penultimo posto in graduatoria, ma in merito a ciò c'è da considerare che lo Spezia - avendo giocato ieri - ha una gara in più.

Difficile quindi fare previsioni, ma la certezza che in casa Pescara si cerchi la svolta è palese. E non si può attendere troppo oltre, considerando poi che siamo già alla 12ª giornata...