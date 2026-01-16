Pescara, Sgabri: "Al Menti il gol più importante. Mercato? Qui sto benissimo"

“È stato il gol più importante della mia carriera assieme a quello in Avellino-Benevento”. L’esterno d’attacco del Pescara Lorenzo Sgarbi torna così ai microfoni di Rete 8 sulla rete segnata in casa della Juve Stabia: “Meritavamo molto di più sabato scorso e sono contento di essere stato utile alla squadra. La maglia? Spero che sia finita in buone mani, ma la sono tolta per la gioia e un attimo dopo non c’era più. Voglio dire che non ce l’avevo con i miei ex tifosi, quell’esultanza racchiudeva tante cose oltre al primo gol in Serie B”.

Spazio poi alle voci di mercato che lo vorrebbero lontano dall’Abruzzo: “L’ho detto a caldo e lo ripeto, qui so benissimo e sono sicuro al 100% che questo gruppo si salverà. Abbiamo le qualità per tirarci fuori da questa situazione”.

Spazio poi al rapporto con il Napoli, club che ne detiene il cartellino: “Ho iniziato molto presto a quattro anni con la Virtus Bolzano, poi sono finito al SudTirol e lì seppi che il Napoli mi voleva. Mi iniziò a girare la testa perché sarebbe stato un cambiamento grandissimo, ma non potevo dire di no. - prosegue Sgarbi - Ho fatto tre ritiri con la prima squadra, ho avuto l’onore di essere allenato da Gattuso, Ancelotti e Conte. E non potete capire quanto mi ha impressionato Osimhen in campo”.