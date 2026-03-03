Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Venezia-Avellino 4-0, le pagelle: Dagasso superstar, Busio da applausi. Tutino ingenuo

© foto di luca.bargellini
Oggi alle 22:00Serie B
Marco Pieracci

Risultato finale: Venezia-Avellino 4-0

VENEZIA
Stankovic sv - Miracoloso nell’ultima partita, stavolta non deve spingersi oltre l’ordinario. L’Avellino non lo vede neanche col binocolo.

Schingtienne 6,5 - Presidia la propria zona di competenza con una certa tranquillità, in carriera ha vissuto serate ben più impegnative.

Svoboda 7 - Il play nascosto, uno dei segreti della capolista: basta vedere come fa partire l’azione del terzo gol. Lavoro minimo dietro.

Franjic 6,5 - Si becca un giallo evitabile, allargando il braccio su Tutino. Ma è lui a propiziare l’espulsione che sposta l’inerzia della gara.

Hainaut 6,5 - Contundente nelle incursioni offensive, offre la prima occasione da gol a Sagrado: la seconda per Dagasso è quella buona. Dal 76' Bohinen 6,5 - Intercetta diversi palloni, li distribuisce in modo oculato.

Dagasso 8 - Personalità fa rima con qualità, fa sembrare semplici anche le cose difficili. Gol al debutto da titolare, il bis è un'opera d'arte.

Busio 7,5 - Facilità di calcio e visione di gioco impressionante, forse troverebbe i compagni anche bendato: da applausi la cavalcata per il tris. Dal 46' Yeboah 6,5 - Subito sintonizzato sulla frequenza giusta, imprendibile in velocità: manda Le Borgne negli spogliatoi.

Doumbia 6,5 - Non incanta come in altre occasioni, però è una garanzia: pur senza brillare garantisce sempre una prestazione solida. Dal 61' Lella 6 - Gestisce le operazioni in totale controllo.

Sagrado 6,5 - Parte con il freno a mano inserito, appena gli spazi si allargano lo toglie e comincia a sgasare: provoca l’autorete di Reale. Dal 67' Haps 6 - Si presenta con un colpo di tacco sbagliato, ma sul 3-0 è tutto lecito.

Kike Perez 6 - Seconda punta atipica, in realtà va a cercarsi la posizione ideale tra le linee: è sempre nel vivo della manovra. Dal 46' Pietrelli 6,5 - Ingresso in campo incendiario, non ha paura di osare.

Casas 6 - Nel primo tempo la palla migliore gliela offrono gli altri. Recita da attore non protagonista su due reti, non la trova ma si rende utile.

Giovanni Stroppa 7,5 - Fa turnover per gestire le energie, capitalizza al massimo l’episodio favorevole come solo le grandi squadre sanno fare. Manifesta superiorità, archivia la pratica con tre gol in sei minuti concedendosi pure il lusso di tenere seduto in panchina Adorante.

AVELLINO
Daffara 5,5 - Fenomenale nella gara d’andata, in questa prova a ripetersi ma il volo su Busio è inutile. Ne prende quattro senza avere grosse responsabilità.

Missori 5 - Più terzino basso che esterno alto, saltato sistematicamente nell'uno contro uno da Sagrado: esce con le ossa rotta dal duello.

Enrici 5 - Pedina invano Doumbia dandogli la caccia in giro per il campo, misunderstanding con Kumi. Esce frastornato dopo un tempo. Dal 46' Russo 5 - Non incide.

Simic 5 - Opposizione morbida sulle iniziative per vie centrali, viene spazzato via insieme all'intero reparto dalla forza motrice dei lagunari.

Reale 4,5 - Provvidenziale la chiusura su Casas, poi si fa prendere dal panico: maldestro il tentativo di opporsi al cross del 2-0.

Fontanarosa 5 - Hainaut e Pietrelli lo mettono in croce per tutta la partita. Un salvataggio disperato sulla linea, rivelatosi però inutile.

Kumi 5 - Sciagurato il retropassaggio verso Enrici, corre a vuoto arrancando sul palleggio ipnotico del Venezia. Dal 46' Patierno 5 - Invisibile.

Sounas 5 - Regia in controluce, praticamente trasparente: non lascia tracce tangibili della sua presenza. Rientro decisamente sotto tono. Dal 62' Armellino 5,5 - Impatto ridotto.

Palumbo 5 - Cerca la porta su calcio di punizione, unico sussulto di una partita vissuta nell'ombra. Non si fa notare. Dal 46' Le Borgne 4,5 - Entra nelle condizioni peggiori, prova a mettere un po' di ordine ma lascia la squadra in nove.

Insigne 5 - Cerca il guizzo, ma una volta rimasto da solo il compito già di per sé difficile diventa improbo. Non cambia molto con Patierno. Dall'84' D'Andrea sv

Tutino 4 - Il tandem d'attacco inedito dura lo spazio di una mezz’ora: ingenua l’entrata scomposta su Franjic, punibile da regolamento.

Davide Ballardini 4,5 - Modulo abbottonato, baricentro basso per tarpare le ali alla capolista: la difesa a oltranza regge fino al rosso di Tutino, dopo è notte fonda.

