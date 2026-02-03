TMW Samp, Pierini arrivato al "Mugnaini" di Bogliasco per il primo allenamento: "Forza Doria!"

Prima giornata da nuovo giocatore della Sampdoria per Nicholas Pierini. L'attaccante ha raggiunto nella notte la città di Genova dopo che il club blucerchiato e il Sassuolo hanno raggiunto l'accordo a pochi minuti dalla sirena dell'ultima giornata di calciomercato. Un innesto in più per il reparto offensivo che potrà dare allo staff tecnico doriano più scelta nel corso delle partite.

Oggi il primo allenamento con i nuovi compagni a Bogliasco

E in questi minuti, l'ex neroverdi ha raggiunto il centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco dove questo pomeriggio, dopo il pranzo di squadra, scenderà in campo insieme ai suoi nuovi compagni di squadra per preparare la partita di sabato prossimo al "Braglia" contro il Modena dell'ex tecnico Andrea Sottil. "Forza Doria!" sono state le sue primissime parole al momento del varcare i cancelli del quartier generale della Samp.

Le cifre dell'operazione

L'affare, come detto chiuso pochi minuti prima delle 20, è andato in porto sulla base del prestito per circa 250mila euro più un diritto di riscatto fissato a un milione. Attaccante esterno che può giocare nel tridente offensivo oppure anche come sottopunta nel 3-4-2-1 utilizzato in queste ultime partite dalla Sampdoria, oppure anche come seconda punta qualora si optasse per un ritorno al 3-5-2.