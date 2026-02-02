Ufficiale
Altro colpaccio per la Sampdoria, dal Sassuolo arriva Nicholas Pierini
Sampdoria scatenate nell'ultimo giorno di mercato, il club blucerchiato ha chiuso anche l'acquisto di Nicholas Pierini:
L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’U.S. Sassuolo Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicholas Pierini (nato a Parma il 6 agosto 1998). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2029.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
