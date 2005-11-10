Kristensen saluta Runjaic: "Grazie mister, te e il tuo staff avete fatto un lavoro straordinario"

La bontà del lavoro di Kosta Runjaic all'Udinese non sta solamente nei numeri, ma anche in quello che è riuscito a fare con i suoi calciatori. Il tecnico tedesco era ben voluto da tutti e infatti sono in tanti ad averlo ringraziato pubblicamente sui social, compresi gli ex come Thauvin e Thomas Kristensen, difensore approdato all'Atalanta durante la scorsa sessione estiva di trasferimenti.

Il lungo post di Kristensen

Il difensore ha dedicato questo pensiero all'ex Udinese: "Grazie mister. Che piacere è stato lavorare al tuo fianco e con il tuo staff. Le forti personalità, il carattere e la qualità che tutti voi avete portato ogni singolo giorno hanno reso il tempo trascorso insieme davvero speciale. Avete fatto un lavoro straordinario a volte in circostanze complicate. Alti e bassi, ma sempre con una mentalità positiva e la fame di risolvere i problemi! Continuate a essere il fantastico gruppo di persone che siete, non solo per la qualità che portate in campo, ma ancora più importante, per le persone che siete fuori. Auguro sinceramente a te e a tutto il tuo staff il meglio".