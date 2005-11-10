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Focus TMW

Il Milan sorpassa la Juventus negli sponsor. Mentre l'Inter è molto distante (fino al 2031)

Focus TMW
Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 12:37Serie A
04.11.2026 12:37Serie A
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500 milioni in dieci anni per i rossoneri, mentre la Juventus di base ne riceve 46 all'anno. L'Inter poco più di 30 ma con un contratto più corto
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

I cinquecento milioni di euro del Milan sono un unicum nel panorama italiano. Perché le altre big sono sotto rispetto a questa cifra, anche se la durata decennale scommette da una parte sulla longevità ad alti livelli dei rossoneri, dall'altra può essere castrante perché in dieci anni le sponsorizzazioni dei club calcistici sono cresciute in maniera verticale e non è detto che il trend non possa essere costante.

Juventus vicina

A giugno del 2025 è stato ufficializzato il prolungamento della sponsorizzazione fino al 2037 per una cifra da circa 45 milioni di euro, più i bonus che possono portare fino a una cifra forse anche superiore alla parte fissa che guadagnerà il Milan, con un accordo fatto tre anni dopo. Alle volte Adidas anticipa accordi nuovi, comunque sempre vicini alla scadenza, dunque per quasi un decennio la Juve difficilmente migliorerà.

Inter molto più distante

Poi c'è la questione nerazzurra che è l'unica società di primissimo livello che ha Nike, con accordi che vanno avanti da decenni, anzi dal millennio scorso. Però non è competitivo, almeno attualmente: la parte fissa è da 30 milioni più bonus, arrivando intorno ai 35. C'è un però: scade nel 2031, rispetto ai 2037 di Milan e Juventus. Quindi è probabile che prossimamente andrà a sopravanzare le altre.

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