1,2 milioni di euro per Kvernadze e Ghedjemis: il doppio capolavoro di Angelozzi

Alzi la mano chi tra gennaio e giugno 2024 sarebbe stato disposto a puntare dei soldi su Fares Ghedjemis e Giorgi Kvernadze. Se nella stanza ha alzato la mano qualcuno di diverso da Guido Angelozzi, c’è la forte possibilità che si tratti di una bugia. D’altronde è stato il dirigente veterano, oggi allo Spezia ma per 5 stagioni uomo-mercato del Frosinone, a realizzare questo doppio capolavoro di mercato. Alla modica cifra di 1,2 milioni di euro, si è assicurato le due frecce laterali che stanno mettendo le ali ad Alvini.

Ghedjemis per 300mila euro dal Rouen

Il primo dei due ad arrivare è stato l’algerino, per qualcuno già diventato ‘il nuovo Mahrez’. Quando arriva in Italia però, nel gennaio 2024 con il Frosinone ancora in Serie B, è solamente uno sconosciuto preso dalle serie minori francesi. Qualcuno, ci scommettiamo, avrà storto la bocca. Angelozzi si è limitato a pagare 300mila euro al Rouen e si è portato a casa il suo mancino di qualità. Nello scorso mercato estivo, pur di tenerlo, l’attuale DS dei ciociari Castagnini ha detto no a 15 milioni di euro garantiti. Ora in molti capiscono il perché.

Kvernadze per 900mila euro dalla Dinamo Batumi

L’estate successiva Angelozzi ha visto un’altra occasione in Georgia e non se l’è fatta sfuggire. D’altronde nell’immaginario collettivo era ancora forte (più di oggi, almeno) il suggestivo colpo Kvaratskhelia fatto con il Napoli e il piccolo paese che ha dato i natali a Stalin sembrava diventato il nuovo centro del calciomercato e la Dinamo Batumi la sua miniera d'oro. Mettici che il procuratore dei due è lo stesso ed ecco l’affondo per Kvernadze, pagato meno di un milione di euro. Oggi vale almeno venti volte tanto e al Frosinone, finché rimane, ne ammirano le giocate: è il secondo capolavoro di Angelozzi. Siccome Roma non è stata costruita in un giorno, al primo giro di giostra in Serie A i due sono retrocessi. Troppo superiori per la B, oggi stanno trovando una nuova dimensione. Loro e il Frosinone.