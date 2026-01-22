TMW
Pisa, Durmush e Raychev rientrano alla base e saranno girati nuovamente in prestito
Due giovani del Pisa sono pronti a rientrare alla base per poi partire nuovamente in prestito. Secondo quanto raccolto da TMW Mert Durmush, esterno offensivo bulgaro classe 2005 interromperà il prestito alla Ternana e sarà girato, con la stessa formula, alla Vis Pesaro. Anche Adrian Raychev, punta bulgara classe 2006, lascerà il Frosinone, squadra in cui è in prestito, per passare al Pontedera.
