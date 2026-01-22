TMW
Reggiana, è fatta per Vicari del Bari: trattativa in dirittura d'arrivo
La Reggiana ha trovato l'intesa con il Bari per Francesco Vicari. Secondo quanto raccolto da TMW la trattativa è in dirittura d'arrivo con il classe '94 pronto a rinforzare la rosa di mister Dionigi.
