Reggiana, è fatta per Vicari del Bari: trattativa in dirittura d'arrivo

Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:18Serie B
fonte Alessio Alaimo

La Reggiana ha trovato l'intesa con il Bari per Francesco Vicari. Secondo quanto raccolto da TMW la trattativa è in dirittura d'arrivo con il classe '94 pronto a rinforzare la rosa di mister Dionigi.

