Reggiana, la luce in fondo al tunnel: infermeria quasi completamente svuotata
La Reggiana sembra finalmente vicina a riavere tutta la rosa a disposizione. Ieri al “Villa Granata” Training Centre si sono rivisti in campo a buon ritmo anche Rozzio, Quaranta, Sampirisi e Seculin, segnale positivo per mister Dionigi che potrà contare su un gruppo sempre più numeroso per gli allenamenti.
A riposo, ma solo per gestire i carichi di lavoro in maniera alternativa, sono rimasti Magnani e Marras. L’unico costretto a lavorare in palestra con carichi ridotti è stato Reinhart, ma seguendo le indicazioni dell’allenatore potrebbe tornare in gruppo già all’inizio della prossima settimana.
Con questi rientri, la squadra granata avrà maggiori opzioni per prepararsi alla prossima sfida e Dionigi potrà finalmente contare su una rosa quasi al completo, fondamentale per affrontare la fase cruciale del campionato. Lo riporta Il Quotidiano Sportivo
