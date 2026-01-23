Reggiana, per sostituire Motta si pensa a un profilo d'esperienza: idea Micai
L’esperienza al Cluj di Alessandro Micai è destinata a chiudersi in questo mercato di gennaio dopo due sole presenze in campionato, quattro panchine e zero convocazioni dallo scorso settembre. Il portiere classe ‘92 è infatti nel mirino della Reggiana che si troverà a sostituire il giovane Edoardo Motta, classe 2005, prossimo a trasferirsi alla Lazio per sostituire Mandas alle spalle di Provedel.
Come riferisce Sky Sport il profilo dell’esperto portiere è in pole per rinforzare la rosa a disposizione di Davide Dionigi. Micai dunque si appresta a tornare in Serie B, dove vanta 278 presenze, a distanza di sei mesi dal suo addio dopo la retrocessione in Serie C con il Cosenza.
