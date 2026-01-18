Reggiana, Salerno: "Troppe 5 sconfitte di fila, ma Dionigi non c'entra. Rinforzi? Arriveranno"

“Cinque sconfitte di fila sono tante e, a mio avviso, tutte immeritate. In settimana ho fatto un lungo discorso alla squadra dicendo chiaramente che stiamo rovinando l’ottimo lavoro dei mesi scorsi”. Il presidente della Reggiana Carmelo Salerno in conferenza stampa parla così del momento no della formazione sollevando il tecnico Davide Dionigi da responsabilità: “Dionigi non c’entra nulla con gli errori individuali. Se analizziamo tutte le gare, troviamo sempre una disattenzione o magari un errore tecnico. È un peccato perché siamo la stessa squadra di settembre e ottobre, e in quel periodo non eravamo questi. - prosegue il numero uno come riporta Tuttoreggiana.com - Forse ci siamo un po' imborghesiti e perso la percezione del pericolo visto che abbiamo fatto talmente bene che siamo ancora fuori dalla zona retrocessione, ma ora bisogna tornare a fare quello che sanno fare”.

“Per uscire da questo momento dobbiamo vincere a Frosinone e continuare a giocare con coraggio e consapevolezza del percorso fatto. - prosegue Salerno – Chiedo all’ambiente di stare vicino alla Reggiana, c’è bisogno di tutti, dai tifosi alla stampa, fino alla società”.

Spazio poi anche alle tante cessioni (Magnani, Marras e Tavsan su tutte): “Abbiamo vinto anche senza di loro e arriverà sicuramente qualcuno perché numericamente siamo pochi soprattutto in difesa. Sono andati via giocatori importanti, ma ne sono arrivati altri altrettanto importanti. Come si rinforzano le altre squadre, lo stiamo facendo anche noi. Ma queste partenze non devono diventare un alibi”.