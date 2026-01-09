Reggiana, confermata la lesione per Magnani. Ma lo stop sarà solo di 20 giorni
La Reggiana ha confermato, con un comunicato, la lesione alla gamba destra subita dal centrale difensivo Magnani nel corso della sfida contro la Sampdoria. Si tratta però di un problema di minore entità rispetto a quanto era emerso nelle scorse ore con il calciatore che dovrà restare fermo per 20 giorni anziché 40 come ipotizzato. Questo il comunicato del club:
"AC Reggiana – tramite il Responsabile Sanitario Dr. Franco Taglia – comunica che Giangiacomo Magnani, a seguito di trauma diretto subito a Genova nella partita con la Sampdoria, ha rimediato una lesione al vasto intermedio della gamba destra. L’infortunio rende necessario per il calciatore un percorso di recupero da oggi di venti giorni".
