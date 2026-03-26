A Cesena è addio con Fusco, mentre la Ternana cerca in B il nuovo Ds. Samp, punto panchina

Un momento delicato per la Sampdoria, che si trova a decidere - al netto di contenziosi tra le due anime del club - il da farsi per il futuro della panchina, affidata ad interim ad Attilio Lombardo dopo l'esonero del duo Gregucci-Foti. Lombardo - che nelle tre gare giocate ha collezionato quattro punti - dovrebbe comunque essere confermato alla guida dei blucerchiati anche dopo la sosta per le Nazionali, ma probabilmente affiancato da un altro profilo, al quale la dirigenza sta lavorando, soprattutto dopo che è tramontata l'ipotesi che portava ad Aimo Diana. Attualmente in pole, Dan Thomassen, ex vice tra le altre del Lecce, e con lui anche Simone Contran, che arriverebbe nel ruolo di match analyst.

Intanto, un'ufficialità in casa Cesena: è stato risolto consensualmente il rapporto con il direttore dell’area tecnica Filippo Fusco, che dovrà ora essere rimpiazzato, anche se per il momento non sono emersi nomi in merito.

E circa i Ds, un ex Serie B, Christian Botturi - che ha iniziato la stagione a Mantova - potrebbe approdare in Serie C: è un nome caldo per la Ternana, che sta però sondando anche Claudio Ferrarese, visto che il ritorno di Carlo Mammarella è considerato improbabile.