Sampdoria, buone notizie per Gregucci: Barak ha lavorato sul campo

Rientrata nella notte dalla Calabria, la Sampdoria si è rimessa subito al lavoro a Bogliasco per una seduta pomeridiana a due velocità. Angelo Gregucci e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico tra campo, palestra e terapie a seconda delle esigenze personali per i titolari della sfida con il Catanzaro, allenamento a base di attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche, partitelle su spazi ridotti e lavori aerobici sul prato superiore del “Mugnaini” per gli altri disponibili, compreso Antonín Barák. Percorso di recupero per Lorenzo Malanca.

Terapie per Salvatore Esposito. Domani, martedì, si replica: nuovo allenamento fissato al pomeriggio per iniziare a preparare la sfida con lo Spezia, in programma sabato al “Ferraris” (ore 19.30).