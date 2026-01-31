Sampdoria, Cicconi: "Molto emozionato di giocare in questo stadio"
TUTTO mercato WEB
Manuel Cicconi, esterno della Sampdoria, è intervenuto all'intervallo della partita ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Grande partita, sono molto emozionato di giocare in questo stadio, speriamo di trovare il gol per portarla a casa".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
2 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile