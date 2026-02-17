Il Borussia Dortmund è un habitué della fase finale di Champions: 11esima volta su 14

Il Borussia Dortmund si conferma una presenza costante nel panorama d'élite del calcio europeo: arrivando nelle prime 24 della fase campionato, la squadra di Kovac ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League per l'undicesima volta nelle ultime quattordici stagioni. Questo dato sottolinea la straordinaria continuità del club tedesco, capace di mantenersi stabilmente tra le grandi forze del continente nell'ultimo decennio.

Le ultime sfide ad eliminazione diretta sorridono ai gialloneri, che nella scorsa edizione hanno superato agevolmente gli ottavi di finale contro lo Sporting CP. La qualificazione fu ottenuta con un netto 3-0 complessivo tra andata e ritorno, frutto di una convincente vittoria esterna per 3-0 in Portogallo seguita da un pareggio a reti bianche tra le mura amiche del Signal Iduna Park. Questa volta ci sarà l'Atalanta di fronte e alla squadra di Palladino una prestazione 'normale', non basterà per eliminare una delle formazioni più continue degli ultimi anni, almeno a livello europeo.

Segui la sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta grazie alla diretta scritta di TUTTOmercatoWEB.com!