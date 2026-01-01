TMW Sampdoria, dopo Palma ecco un altro difensore: Mattia Viti arrivato a Genova

Dopo rinforzo in difesa per la Sampdoria. Dopo l'arrivo in blucerchiato di Matteo Palma, che oggi ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni a Bogliasco, il tandem in panchina Gregucci-Foti è pronto ad accogliere un nuovo innesto per il pacchetto arretrato. In questi minuti ha raggiunto infatti un albergo del levante cittadino Mattia Viti. Il centrale domani firmerà il contratto con il club blucerchiato e successivamente sosterrà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra.

16 presenze in viola

L'ex difensore della Fiorentina è reduce dai primi sei mesi trascorsi in riva all'Arno dove ha collezionato 16 presenze fra le varie competizioni distribuite fra 10 gettoni in campionato e 6 in Conference League per un totale di 607 minuti. In questa sessione di mercato il giocatore ha però fatto rientro al Nizza, società che ne detiene il suo cartellino e approdato in blucerchiato.

La formula del contratto

Viti arriva alla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto e per la sfida di venerdì sera contro l'Entella al "Ferraris" potrebbe anche essere convocato almeno per la panchina al pari dell'altro nuovo acquisto doriano Palma. Chiaramente l'ultima parola spetta allo staff tecnico dopo averlo visionato in allenamento a Bogliasco.