Stroppa, Venezia: "Samp in difficoltà, ma la nostra attenzione deve sempre essere alta"

"L’arrabbiatura post Catanzaro non mi è ancora passata anche se bisogna essere molto razionali ed equilibrati perché c’è comunque tanto di buono per poter pensare positivo. Dobbiamo codificare un momento e fare una disamina sugli errori commessi, sappiamo dove abbiamo sbagliato e ci abbiamo lavorato in settimana": così, come si legge sui canali ufficiali del club, il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa, che ha parlato alla vigilia della gara contro la Sampdoria, nella quale gli arancioneroverdi dovranno riscattare il ko contro il Catanzaro.

Prosegue quindi il mister: "La squadra ha fatto prestazioni finora molto buone, sono davvero orgoglioso di allenare questi ragazzi e fiero di quello che stanno esprimendo. Al momento siamo penalizzati dalla classifica per colpa di errori commessi, ma per quanto riguarda approccio e aspetto mentale la squadra è perfetta e continueremo su questa strada. Anche perché vi dico una cosa: una squadra con le qualità del Venezia non la ho mai allenata".

Aggiunge quindi: "Tutti riscontrano dopo ogni partita che siamo una squadra forte e, come diceva anche il direttore Antonelli in settimana, questa cosa mi fa ribollire dentro. Siamo competitivi per la categoria, ma da qui a essere forti in realtà ce ne passa. Lunedì scorso prima dell’allenamento abbiamo rivisto tutti insieme la partita contro il Catanzaro, per analizzare gli errori, ho concluso con i ragazzi che il percorso da continuare è questo. Ho la forza delle prestazioni, vado avanti con questa mentalità".

Conclude con una nota all'avversario: "La Sampdoria sta sicuramente attraversando delle difficoltà, ma per i giocatori che compongono la sua rosa, domani ci sarà da tenere alta l’attenzione, dobbiamo essere capaci di portare gli episodi dalla nostra parte".