Pisa, Cuadrado: "Vincere sarebbe bellissimo, giocare ancora a livelli alti non è facile"
Juan Cuadrado, esterno del Pisa, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Cremonese: "Il calcio è così, oggi cercheremo di fare gol e soprattutto i tre punti che è quello importante per la classifica in uno scontro diretto. Vincere sarebbe bellissimo e scenderemo in campo con la voglia di fare risultato".
Serie A per Over 30?
"Sicuramente qua in Italia è importante avere questo tipo di giocatori, che hanno ancora la voglia e la passione per il calcio per aiutare i compagni, questo ci dà una forza in più. Giocare a questi livelli a questa età non è facile, cerchiamo con la nostra esperienza di aiutare i più giovani a raggiungere lo stesso obiettivo".
