Dal sogno Tramoni a Pierini, il Palermo sfoglia la margherita per il dopo Brunori

Il Palermo è sempre alla ricerca di un sostituto del partente Matteo Brunori, destinato a rinforzare l’attacco della Sampdoria nonostante i tentativi dello Spezia e una frenata nelle ultime ore, ma con un giocatore che abbia caratteristiche diverse e possa agire alle spalle della prima punta nel 3-4-2-1 di Pippo Inzaghi.

Il sogno, come ricorda l’edizione palermitana de La Repubblica, è sempre quel Matteo Tramoni, classe 2000, che il tecnico conosce bene avendolo allenato nella passata stagione a Pisa, ma che i toscani sarebbero disposti a cedere solo per una cifra attorno ai 6 milioni di euro che al momento appare eccessiva anche per una società ricca come quella rosanero. Restando in casa nerazzurra piace anche un altro profilo che può essere considerato un fedelissimo di Inzaghi visto che hanno lavorato assieme anche a Venezia e Brescia: si tratta di Stefano Moreo, classe ‘93, che al Palermo ha già giocato per un anno e mezzo mettendo a segno sei reti in 49 presenze.

Il nome in vantaggio è però quello di Nicholas Pierini, classe ‘98 in uscita dal Sassuolo dove ha trovato poco spazio in questi mesi in Serie A. Piace infine anche l’altro classe ‘98 Dennis Johnsen, che può agire anche da esterno e mezzala, della Cremonese. Ma in questo caso i discorsi potranno essere intavolati solo dopo metà gennaio visti gli impegni ravvicinati della Cremonese in campionato.