Pescara, a Campo di Giove il ritiro dei prossimi 5 anni. Sebastiani: "Territori molto efficienti"

Con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, il Pescara ha fatto sapere che per "le prossime cinque stagioni agonistiche, la prima squadra svolgerà il proprio ritiro precampionato presso la splendida cornice di Campo di Giove.

Questa partnership, nata da una forte sinergia tra la società, l’Amministrazione Comunale e la Regione Abruzzo, segna un graditissimo punto di partenza per i biancazzurri, offrendo al club una base solida e certa per la programmazione sportiva a lungo termine. L’accordo non rappresenta solo un’importante operazione sportiva, ma si configura come una vera e propria iniziativa di marketing territoriale e turistico, volta a valorizzare le eccellenze montane del territorio abruzzese. Nelle prossime settimane prenderanno il via ulteriori lavori di adeguamento presso le strutture locali, che si aggiungono a un progetto di riqualificazione già avviato dall’amministrazione comunale due anni fa e che ha già visto la realizzazione di campi da padel e l’efficientamento energetico degli spogliatoi e del campo da calcio. La Regione Abruzzo sosterrà attivamente l’operazione con uno stanziamento di 70.000 euro a favore del Comune di Campo di Giove, garantendo così infrastrutture all’altezza del calcio professionistico che resteranno in eredità alla cittadinanza e ai turisti".

Hanno chiaramente fatto seguito le parole del presidente Daniele Sebastiani: “Per il Pescara è come tornare a casa. Campo di Giove è uno dei paesi montani più cari ai pescaresi; è un ritorno graditissimo per l’altezza ottimale e la bellezza del luogo. In passato siamo andati spesso in ritiro lontano, ma vi assicuro che l’Abruzzo non ha nulla da invidiare a nessun altro posto. Oltre al lavoro sul campo, questa location ci permetterà di organizzare manifestazioni importanti mettendo in luce la bellezza e l’efficienza dei nostri territori".