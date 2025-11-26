Samp, ecco Giordano e Conti. Il Secolo XIX: "Due genovesi in prima squadra"
TUTTO mercato WEB
Nella prima pagina di oggi de Il Secolo XIX, viene riservato uno spazio alle vicende della Sampdoria. Stavolta non si parla né di risultati deludenti né di questioni societarie, ma di due talenti locali. Il titolo, in taglio alto, è quello riportato di seguito: "Giordano e Conti, dopo 32 anni due genovesi in prima squadra".
Simone Giordano (centrocampista nato nel 2001) e Francesco Conti (anche lui centrocampista, ma del 2004) vengono infatti entrambi dal capoluogo ligure e ora sono nella prima squadra doriana. Un evento che non accadeva dal 1993, con Marco Lanna ed Enrico Chiesa.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile