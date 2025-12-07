L'attore Salvatore Esposito: "Napoli favorito. Spalletti? Ha vinto lo scudetto, lo applaudirei"

E' il giorno di Napoli-Juventus. Una partita che non è mai come le altre. Al "Maradona" la squadra di Conte cerca la vetta della classifica per rispondere anche al successo dell'Inter di ieri contro il Como. L'attore e noto tifoso azzurro Salvatore Esposito ha parlato del match ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Non so quante sfide ci siano state in questi quasi cento anni della nostra storia ma a me fa sorridere, ripensandoci, a quante poche volte il Napoli sia stato favorito, un club con quattro scudetti contro una che ne ha una trentina. E nonostante ciò, io credo che stavolta siamo noi ad essere quelli con il pronostico a favore, non ho dubbi. Non fosse altro che per la differenza del valore e dell’organico, sia in campo che in panchina".

Oggi sarà anche il giorno del ritorno a Napoli di Luciano Spalletti, che adesso siede sulla panchina bianconera: "E io lo applaudirei, che ha merito con la società e i calciatori per il terzo scudetto am probabilmente è quello che ha influito di più. Le scelte professionali non si discutono, bisogna rendere omaggio a chi ci ha regalato qualcosa. E non è andato via come un traditore, anzi".