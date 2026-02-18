Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Samp, Ricci: "Speriamo che il peggio sia passato. Futuro? Mi sento ancora giovane"

Samp, Ricci: "Speriamo che il peggio sia passato. Futuro? Mi sento ancora giovane"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 11:11Serie B
Luca Bargellini

Sono passati oramai diversi anni da quando Matteo Ricci era ritenuto uno dei talenti emergenti del settore giovanile della Roma. Oggi il centrocampista classe 1994 è uno degli elementi di maggiore esperienza nel centrocampo della Sampdoria che in queste settimane ha ripreso a correre in Serie B. Da tre anni in blucerchiato il numero 8 della formazione di Angelo Gregucci si è raccontato attraverso le colonne de Il Secolo XIX:

"L’obiettivo era tornare in A il prima possibile. Purtroppo la B nasconde insidie. Spero che il peggio sia passato. Di toglierci definitivamente da una situazione di classifica non facile e di vivere con un po’ di serenità il finale di stagione".

Sul rendimento in campo, poi, Ricci parla del successo sullo Spezia: "La vittoria ci ha sicuramente sbloccato mentalmente, ci ha aiutato
a prendere fiducia e consapevolezza. Anche ai nuovi. Ma non abbiamo fatto niente, dobbiamo ancora uscire dai guai. Per il resto non si possono fare paragoni. Quella era una squadra giovane, qui ci sono elementi di categoria, di esperienza".

Infine una chiosa sul futuro avendo il contratto in scadenza: "Mi sento giovane, ho 32 anni ma potrei sembrare un under. Finché sto bene voglio giocare… mi piacerebbe riavere continuità. Anche per il ruolo che faccio è importante giocare".

Articoli correlati
Sampdoria, cresce la contestazione contro giocatori e dirigenti. Anche sotto le loro... Sampdoria, cresce la contestazione contro giocatori e dirigenti. Anche sotto le loro abitazioni
Sampdoria, Ricci: "Siamo una squadra forte ma la classifica è questa. E' una buona... Sampdoria, Ricci: "Siamo una squadra forte ma la classifica è questa. E' una buona strada"
La Sampdoria inizia a guardare al mercato di gennaio. Ecco tutti i possibili partenti... La Sampdoria inizia a guardare al mercato di gennaio. Ecco tutti i possibili partenti
Altre notizie Serie B
Pescara, tutto confermato: Desplanches out due mesi. Foggia contatta Sepe Pescara, tutto confermato: Desplanches out due mesi. Foggia contatta Sepe
Ballardini: "Io il Mr. Wolf dell'Avellino? Credo poco a queste cose. Tanto invece... Ballardini: "Io il Mr. Wolf dell'Avellino? Credo poco a queste cose. Tanto invece nelle persone"
Samp, Ricci: "Speriamo che il peggio sia passato. Futuro? Mi sento ancora giovane"... Samp, Ricci: "Speriamo che il peggio sia passato. Futuro? Mi sento ancora giovane"
Venezia, Svoboda e Busio ad un passo dal rinnovo. Prolungamenti in proiezione Serie... Venezia, Svoboda e Busio ad un passo dal rinnovo. Prolungamenti in proiezione Serie A
L'avvicendamento Biancolino-Ballardini il 9° della stagione in B. Trend in calo rispetto... L'avvicendamento Biancolino-Ballardini il 9° della stagione in B. Trend in calo rispetto al passato
Aglietti: "Venezia e Monza favorite per la A. Ai playoff occhio al Modena di Sottil"... TMWAglietti: "Venezia e Monza favorite per la A. Ai playoff occhio al Modena di Sottil"
Lotta Salvezza in Serie B: per evitare i playout servono 42-44 punti. Gli scenari... Lotta Salvezza in Serie B: per evitare i playout servono 42-44 punti. Gli scenari
Avellino, scelto Ballardini in panchina: esperienza da Serie A ma appena 11 gare... Avellino, scelto Ballardini in panchina: esperienza da Serie A ma appena 11 gare in B
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
2 Milan-Como, le probabili formazioni: giocano Leao e De Winter, Baturina confermato a sinistra
3 Ezio Greggio: "Da anni la Juve fa acquisti sbagliati. Non si campa solo sui miracoli di Yildiz"
4 Disastro Juve in Turchia, Balzarini: "Errori banali ma Di Gregorio non colpevole tutte fucilate imparabili"
5 Juve, serve più di un'impresa: solo 14 casi di super-rimonte nella storia della Champions
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Bologna riscatta Pobega, i dettagli del nuovo contratto. Ecco quanto incassa il Milan
Immagine top news n.1 Champions da brividi a Bodø: l'Inter contro i fulmini di Norvegia, sfida ad alta tensione
Immagine top news n.2 Notte amara al Rams Park: la Juventus crolla e ora serve un’impresa
Immagine top news n.3 Comolli risponde a Marotta, poi la Juve crolla: Istanbul è un incubo. Spalletti deve fare come… Allegri
Immagine top news n.4 Bastoni si scusa, Chivu tira dritto: Inter oltre le polemiche, c'è la sfida Bodo/Glimt
Immagine top news n.5 Chiellini e Comolli fermati dal Giudice Sportivo. Open VAR: “Ci poteva stare la simulazione”
Immagine top news n.6 Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, le pagelle: Guirassy in versione Predator, Pasalic innocuo
Immagine top news n.7 Il primo atto è del Borussia Dortmund: 2-0 al Signal Iduna Park, l'Atalanta resiste ma non punge
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, le parole di Chivu e Marotta: il commento da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "Juve, guarda Unyay del Gala. Inter, un altro Sucic nel Bodo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Discreti: "Juve, se poi con Spalletti esci da Coppa Italia e Champions..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como, l'ex Ardito: "Un po' di euforia dopo il Napoli, ma senza Rabiot il Milan ha perso 6-7 punti"
Immagine news Serie A n.2 Bastoni: "Mi dispiace aver deluso la gente dal punto di vista comportamentale"
Immagine news Serie A n.3 Tracollo bianconero, Giletti: "Cabal non può giocare nella Juventus. Spalletti? Fa miracoli"
Immagine news Serie A n.4 Chivu: "Se Spalletti si è offeso potrei chiedere scusa. Non volevo mettere Kalulu in difficoltà"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Bremer al J Medical: accertamenti ai flessori dopo lo stop a Istanbul
Immagine news Serie A n.6 Offese social a Kelly: "Torna allo zoo". Lo juventino annuncia: "Inaccettabile, ci saranno conseguenze"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, tutto confermato: Desplanches out due mesi. Foggia contatta Sepe
Immagine news Serie B n.2 Ballardini: "Io il Mr. Wolf dell'Avellino? Credo poco a queste cose. Tanto invece nelle persone"
Immagine news Serie B n.3 Samp, Ricci: "Speriamo che il peggio sia passato. Futuro? Mi sento ancora giovane"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Svoboda e Busio ad un passo dal rinnovo. Prolungamenti in proiezione Serie A
Immagine news Serie B n.5 L'avvicendamento Biancolino-Ballardini il 9° della stagione in B. Trend in calo rispetto al passato
Immagine news Serie B n.6 Aglietti: "Venezia e Monza favorite per la A. Ai playoff occhio al Modena di Sottil"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Nessi: “Le polemiche sull'arbitraggio contro l'Inter? Paolo Musso ha detto tutto"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, debito oltre 240 mila euro per il “Rocco”: salta l’incontro col Comune
Immagine news Serie C n.3 Serie C, recupero 25ª giornata: Catania-Trapani questa sera alle 20:30
Immagine news Serie C n.4 Sambenedettese e Foggia, scossa in panchina: Boscaglia e Pazienza per la svolta
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Minaj manda in estasi la Cavese
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: Varone ha già conquistato Gubbio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Como, Allegri contro Fabregas: atto secondo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV