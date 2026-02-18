Samp, Ricci: "Speriamo che il peggio sia passato. Futuro? Mi sento ancora giovane"

Sono passati oramai diversi anni da quando Matteo Ricci era ritenuto uno dei talenti emergenti del settore giovanile della Roma. Oggi il centrocampista classe 1994 è uno degli elementi di maggiore esperienza nel centrocampo della Sampdoria che in queste settimane ha ripreso a correre in Serie B. Da tre anni in blucerchiato il numero 8 della formazione di Angelo Gregucci si è raccontato attraverso le colonne de Il Secolo XIX:

"L’obiettivo era tornare in A il prima possibile. Purtroppo la B nasconde insidie. Spero che il peggio sia passato. Di toglierci definitivamente da una situazione di classifica non facile e di vivere con un po’ di serenità il finale di stagione".

Sul rendimento in campo, poi, Ricci parla del successo sullo Spezia: "La vittoria ci ha sicuramente sbloccato mentalmente, ci ha aiutato

a prendere fiducia e consapevolezza. Anche ai nuovi. Ma non abbiamo fatto niente, dobbiamo ancora uscire dai guai. Per il resto non si possono fare paragoni. Quella era una squadra giovane, qui ci sono elementi di categoria, di esperienza".

Infine una chiosa sul futuro avendo il contratto in scadenza: "Mi sento giovane, ho 32 anni ma potrei sembrare un under. Finché sto bene voglio giocare… mi piacerebbe riavere continuità. Anche per il ruolo che faccio è importante giocare".