Sampdoria, seconda convocazione per il giovane Federico Piermattei. Arrivato in estate

Federico Piermattei è stato convocato per la seconda volta con la prima squadra della Sampdoria per la sfida di domani sera contro l'Ascoli. Il difensore è arrivato in estate dalla Roma, preferendo una decrescita a livello di club, ma con la possibilità di crescere più rapidamente verso i professionisti. Piermattei ha messo a segno il gol del pareggio con la maglia della Primavera - prima in classifica - non più tardi di domenica, mentre era già stato convocato contro il Palermo due settimane fa.

Contratto triennale

Piermattei ha preferito Genova in virtù anche di un'offerta da professionista. Nelle varie Under - 17 e 18 - con la maglia giallorossa della Roma è stato capitano diverse volte. Nel momento di salutare aveva deciso di congedarsi con un messaggio stringato. "Porterò questi anni passati insieme per sempre con me. Grazie Roma". Finora ha giocato sei partite di campionato, collezionando tutti i minuti disponibili con la Primavera. La speranza è quella di esordire in prima squadra il prima possibile, sfruttando l'emergenza delle ultime settimane.

I convocati di Luca D'Angelo per la sfida contro l'Ascoli

Portieri: Krastev, Massolo, Vindahl

Difensori: Cicconi, Delli Carri, Di Pardo, Diop, Ferrari, Gartenmann, Mbabu, Piermattei

Centrocampisti: Abildgaard, Donega, Henderson, Makoumbou, Verschaeren

Attaccanti: Begic, Karamoh, Lautitsen, Mezzotero, Tutino