Pallone d'Oro, gli organizzatori giustificano la gaffe: "Nessuna indicazione sul podio"

A pochi minuti dall'inizio della cerimonia del Pallone d'Oro 2026, è esploso un caso per alcuni articoli dedicati ai possibili vincitori, comparsi online per errore sul sito ufficiale della manifestazione.

Tra i contenuti figuravano pezzi dedicati a Harry Kane, Lamine Yamal e Kylian Mbappé. La scoperta ha immediatamente fatto il giro dei social, con molti utenti che hanno ipotizzato una pubblicazione anticipata del vincitore o quantomeno del podio. Gli organizzatori del Pallone d'Oro sono quindi intervenuti per chiarire la situazione con un comunicato ufficiale: "Alcuni ritratti dei nominati al Pallone d'Oro, preparati da Ballondor.com, sono stati pubblicati online per errore. Questi articoli erano stati scritti in anticipo per ciascun candidato, nell'eventualità di una vittoria. Non rivelano in alcun modo il podio, che a oggi resta sconosciuto a tutti".

Gli articoli sono stati successivamente rimossi, mentre resta intatta l'attesa per la cerimonia che decreterà il successore di Ousmane Dembélé.