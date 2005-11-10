Andrea Gazzoli riparte dalla Lega B: è il nuovo Direttore Organizzativo

Dopo l'addio allo Spezia nella scorsa estate per il dirigente Andrea Gazzoli c'è una nuova ripartenza dalla Serie B. Questa volta non in un club, ma direttamente in Lega dove assumerà l'incarico di Direttore Organizzativo.

La nota della Lega B su Gazzoli

Andrea Gazzoli è il nuovo Direttore Organizzativo della Lega Serie B. Forte di un solido percorso nei club professionistici, Gazzoli ha nel suo curriculum oltre vent'anni di attività nella gestione societaria e una lunga militanza dirigenziale nelle massime serie del calcio italiano.

Già Amministratore Delegato dello Spezia Calcio e Direttore Generale di S.P.A.L., Vicenza e Venezia, possiede competenze consolidate nella trasformazione organizzativa, nello sviluppo di stadi e centri sportivi e, inoltre, nei processi di ristrutturazione finanziaria.

Ex calciatore professionista e Direttore Sportivo abilitato FIGC, unisce abilità manageriali e finanziarie di vertice a una conoscenza diretta delle dinamiche dell'area sportiva.

Le parole del presidente Paolo Bedin

"L’ingresso di una figura come quella di Andrea - afferma il Presidente Paolo Bedin - rientra nel piano di crescita e sviluppo della Lega, che rappresenta una delle priorità della nuova governance. Dopo la nomina dell’avvocato Gabriele Nicolella a Segretario Generale, inseriamo un’altra figura di grande esperienza, competenza e serietà professionale, completando il processo di rafforzamento della struttura organizzativa apicale, che assieme alle professionalità assicurate dalle varie aree, sarà in grado di garantire operatività, servizi e progettualità coerente con le esigenze dei club e del nostro campionato".